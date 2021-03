Raised by Wolves, al via le riprese della seconda stagione della serie di Ridley Scott

La star di Raised by Wolves Abubakar Salim, ha rivelato che le riprese della seconda stagione dell'acclamatissima serie di Ridley Scott targata HBO Max sono ufficialmente iniziate. L'interprete di Father ha fatto l'annuncio su Twitter condividendo alcune foto del dietro le quinte.

Raised by Wolves è incentrato su due androidi incaricati di allevare bambini umani su un misterioso pianeta vergine. Mentre la fiorente colonia di umani minaccia di essere dilaniata dalle differenze religiose, gli androidi imparano che controllare le credenze degli umani, nonostante si tratti di un compito pericoloso e difficile.

Il cast include Amanda Collin (A Conspiracy of Faith, A Horrible Woman), Abubakar Salim (Fortitude, Jamestown), Winta McGrath (Aloft, Red Dog: True Blue), Niamh Algar (The Virtues, Calm With Horses), Jordan Loughran ( The Infiltrator, Emerald City), Matias Varela (Narcos, Point Break), Felix Jamieson (Game of Thrones, The Ghost), Ethan Hazzard (The Long Song, Damned), Aasiya Shah (Call the Midwife, Unforgotten), Ivy Wong ( Star Wars: Rogue One, Maleficent 2) e Travis Fimmel (Vikings).

Di recente, Raised By Wolves è approdato su Sky e in molti hanno voluto elogiare lo straordinario regista che c'è dietro questa serie. Ridley Scott è stato definito da più parti come un vero e proprio visionario, e i membri del cast hanno sottolineato quanto sia straordinario lavorare con lui.