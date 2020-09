Raised by Wolves, la serie di Ridley Scott e HBO Max su YouTube: i dettagli

Dopo la premiere della scorsa settimana su HBO Max, WarnerMedia ha diffuso l'intero primo episodio di Raised by Wolves direttamente su YouTube. Creata da Aaron Guzikowski e da Ridley Scott, che figura anche come produttore esecutivo, lo show è uno dei prodotti di punta della nuova piattaforma digitale della Warner.

Ovviamente, l'episodio è accessibile solamente negli Stati Uniti, pertanto il link disponibile su YouTube non mostrerà il suo contenuto nel nostro Paese. Dopo la premiere del primo episodio sono inevitabilmente fioccate online le prime recensione di Raised by Wolves che hanno mostrato un trend altalenante, tra chi ha apprezzato moltissimo la nuova serie e la storia, e chi invece ha storto maggiormente il naso.

Pochi giorni fa, nel corso di un'intervista, Ridley Scott ha motivato così il suo ritorno al piccolo schermo: "Beh, è stato a causa dei magnifici personaggi e delle grandi idee [di Raised by Wolves]. Io e il team [di sceneggiatori] avevamo tantissimo materiale e parte del mi lavoro era leggerlo, quindi l'ho fatto e sono stato folgorato dal primo e del secondo episodio. La grande idea è stata la separazione netta di ateismo e il mito di una razza superiore: semplicemente ho pensato che avevo bisogno di raccontare una storia simile. Quindi mi sono inserito nel progetto e ho chiesto di lavorare agli episodi uno e due. Quello che volevo era definire il ritmo della narrazione. Credo che fosse la cosa giusta perché oltre che regista sono anche un art director: sapevo cosa fare e come farlo per renderlo differente e volevo davvero metterci dentro del mio".

