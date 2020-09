Raised by Wolves: la serie di Ridley Scott con Travis Fimmel è stata rinnovata!

Grande successo per la nuova serie di HBO Max prodotta da Ridley Scott Raised By Wolves: lo show ha fatto registrare un ottimo riscontro da parte del pubblico, ed è stata rinnovata per una seconda stagione.

Stando ai dati diffusi dal servizio streaming di WarnerMedia, la serie con protagonista Travis Fimmel ha sorpassato in popolarità anche prodotti come la serie tv con Anna Kendrick Love Life e lo show di cucina di Selena Gomez, Selena + Chef.

Composta da 10 episodi, la prima stagione di Raised By Wolves vede "due androidi con il compito di crescere dei giovani umani su un'isola misteriosa. Ma la beatitudine della fiorente colonia umana è presto minacciata da differenze religiose, e gli androidi capiscono che controllare la fede e le opinioni umane è un compito molto più complicato e pericoloso del previsto".

"Quando penso a Raised By Wolves, penso all'arte: l'arte nel creare una storyline accattivante; l'arte nel realizzare una scenografia, degli effetti speciali e una fotografia davvero fuori da questo mondo; l'arte nelle performance dei nostri attori nel dare vita a questi memorabili personaggi; e l'arte legata all'operato leggendario di Ridley Scott, e a quello di Aaron Guzikowski e della nostra crew" ha affermato Sarah Aubrey, a capo di HBO Max "Questa incredibile serie riesce ad amalgamare alla perfezione i caratteristici tratti horror e sci-fi di Ridley Scott, offrendo ai fan una delle storyline più originali che possano aver visto negli ultimi tempi. Non vedo l'ora di scoprire cosa ci riserverà la seconda stagione".

In America la serie è un'esclusiva HBO Max, mentre attendiamo ancora informazione sulla sua distribuzione nel nostro paese.