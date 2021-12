Raised by Wolves: la serie tv di Ridley Scott è tornata nel trailer della stagione 2

Diverse settimane dopo il teaser trailer di Raised by Wolves, la serie tv sci-fi diretta e prodotta da Ridley Scott torna a mostrarsi con il primo trailer ufficiale, distribuito in queste ore dal network HBO Max.

La serie sarà trasmessa in streaming sul servizio WarnerMedia a partire dal 3 febbraio 2022: il filmato, che trovato all'interno dell'articolo, gioca con l'idea che gli androidi possano cambiare, ma avverte anche che c'è un prezzo da pagare per diventare umani.

La seconda stagione di Raised by Wolves seguirà Madre e Padre dopo che si sono uniti a una nuova colonia atea nella zona tropicale del pianeta Kepler 22 b: ma i loro continui tentativi di proteggere i propri 'figli' potrebbero essere vanificati dall'arrivo del "figlio naturale", che rappresenta una minaccia imminente per la sopravvivenza dell'umanità. I nuovi episodi aggiungeranno sei nuovi attori al cast: Peter Christoffersen come Cleaver, Selina Jones come 'nonna', Morgan Santo come Vrille, James Harkness come Tamerlane, Kim Engelbrecht come Decima e Jennifer Saayeng come Nerva.

Raised by Wolves è stato rinnovato per una stagione 2 il 17 settembre: non sono ancora noti i dettagli per la distribuzione italiana, ma è altamente probabile che anche i prossimi episodi, come quelli della prima stagione, arriveranno nel Bel Paese tramite Sky, baluardo dei contenuti HBO per il nostro mercato televisivo. Per ogni eventuale aggiornamento, continuate a seguirci sui nostri canali.