Raised by Wolves: lo show di Ridley Scott cancellato dopo due stagioni

HBO Max ha ufficialmente cancellato Raised by Wolves dopo due stagioni, con i produttori che ora sperano che la serie continui in un altro luogo. In più, anche una delle star della serie sta corteggiando attivamente i fan sui social media, nella speranza di fare pressione su qualcuno e portare lo show a conclusione.

Nei commenti su Twitter, l'attore Abubakar Salim ha sottolineato la fine prematura della serie e la fusione Warner Bros/Discovery, che sembra aver portato alla cancellazioni di moltissimi spettacoli nelle ultime settimane. Intanto, HBO Max ha appena ringraziato il cast e la troupe.

"Anche se non procederemo con una terza stagione di Raised by Wolves, siamo oltremodo grati al cast e alla troupe stellare, ai nostri creatori Aaron Guzikowski, Ridley Scott, David W. Zucker e all'intero team di Scott Free Productions, per la loro grande abilità artistica e capacità unica di immergere i fan nel mondo di Kepler-22b", ha dichiarato HBO Max in una nota.

Anche la star della serie Abubakar Salim è intervenuta sui social poco prima che HBO Max facesse l'annuncio ufficiale, per incoraggiare i fan a mobilitarsi e salvare la serie:

"Non sorprende, soprattutto dopo la notizia della fusione e quello che sta succedendo alla Warner, con molti programmi che non sono arrivati a conclusione", ha twittato Salim. "C'è speranza. Vedete , siamo in una posizione unica: abbiamo una trama completa e pianificata, un'incredibile accoglienza da parte di critici e revisori allo stesso modo e, soprattutto, una fanbase così forte a livello internazionale che non può essere ignorata. Il motivo per cui la cancellazione non è stata annunciata, è perché c'è ancora una possibilità che la storia possa continuare e finire in una nuova casa. È qui che entrate in gioco voi. Mentre parliamo, Scott Free e i creativi stanno spingendo affinché lo spettacolo continui in altre case, condividendo l'accoglienza e l'attrazione dello spettacolo con altri narratori".

Vi ricordiamo che lo show è disponibile in Italia da aprile nel catalogo di Sky e NOW. Per chi non l'avesse ancora visto invece, ecco l'ultimo trailer di Raised by Wolfes 2.