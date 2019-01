Raised By Wolves: Travis Fimmel sarà il protagonista della nuova serie di Ridley Scott

Come confermato da Deadline, Travis Fimmel è stato ingaggiato per la parte da protagonista in Raised By Wolves, la nuova serie fantascientifica e drammatica prodotta da Ridley Scott per TNT.

Fimmel è noto principalmente per il suo ruolo interpretato per quattro stagioni nella serie Vikings su History e da allora è apparso in piccole pellicole come Dreamland e El Tonto.

Raides by Wolves è incentrata sulle avventure di due androidi incaricati di allevare bambini di razza umana su un misterioso pianeta immacolato. La colonia di umani rischia la sopravvivenza a causa di differenze religiose e gli androidi si rendono presto conto del fatto che controllare i le credenze degli umani è un compito difficile oltre l'immaginabile.

La serie dovrebbe rappresentare anche il debutto alla regia per il piccolo schermo per Scott, che manca all’appuntamento con il cinema da ormai un anno (l’ultima sua pellicola è Tutti i soldi del mondo). Raised By Wolves è parte della nuova strategia commerciale della Scott Free, la quale ha anche altre sette serie in cantiere e pronte per essere trasmesse dai migliori network statunitensi. Tra queste c’è anche The Terror (in onda su AMC e in Italia su Prime Video) che è da poco stata rinnovata per una seconda stagione, e anche The Man in the High Castle (anch’essa su Prima Video). Le altre sono The Good Fight e Strange Angel su CBS All Access, The Passage su Fox e la serie limitata The Hot Zone su National Geographic.

Scott torna quindi a raccontare il difficile rapporto tra androidi e umani dopo il capolavoro immortale di Blade Runner (e Blade Runner 2049, da lui prodotto). Le riprese dovrebbero iniziare a metà gennaio a Città del Capo, in Sud Africa e concludersi nel settembre 2019. Di recente, alla crew della serie si è unito anche Chris Seagers, Production Designer di Alien: Covenant e di altri film come X-Men: First Class, Deepwater Horizon e Domino.