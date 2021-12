Raising Dion 2: arrivano le prime immagini della seconda stagione!

Dopo il recente annuncio della data di uscita di Raising Dion 2, Netflix ha deciso di farci dare un primo sguardo alla serie di formazione di supereroi attraverso alcune immagini, che troverete in fondo all'articolo.

Come sappiamo, lo show basato sul fumetto di Dennis Liu, Raising Dion, vede come protagonista il giovane Dion Warren, che ha sviluppato dei misteriosi superpoteri. Accanto a lui c'è la madre Nicole, che lo aiuta a gestire la particolare situazione in cui si trova. Secondo quanto riportato, la seconda stagione si svolge due anni dopo che Dion ha sconfitto Crooked Man. Il giovane continua ad allenarsi per affinare i suoi poteri, con il supporto di sua madre e Tevin. Si farà anche un nuovo amico, che gli somiglia più di quanto possiamo immaginare. Il viaggio porterà il giovane protagonista a lottare per la sua famiglia e per Atalanta.

Il creatore Dennis Liu e la showrunner Carol Barbee hanno dichiarato sin da subito di voler dare vita a una serie che portasse una rappresentazione diversificata nel cinema e nella TV, e ci sono riusciti. "Non abbiamo mai una storia di supereroi di questo tipo prima di adesso: un mito delle origini pieno di immaginazione, meraviglia e avventura, il tutto basato sulle esperienze di una moderna madre single", ha affermato Cindy Holland, Vice Presidente dell'Original Content per Netflix. "Michael B. Jordan è un talento incredibile e dinamico e sono entusiasta di vedere lui, MACRO, Carol e il team riportare la visione unica di Dennis in televisione".

La seconda stagione di Raising Dion arriverà il 1° Febbraio 2022. Nel cast ci sono Ja'Siah Young ed Alisha Wainwright. Intanto. nell'attesa del ritorno della serie, ci godiamo le prime immagini.