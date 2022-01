Raising Dion 2, le avventure riprendono nel trailer della seconda stagione

Dopo l'arrivo delle prime immagini di Raising Dion 2, finalmente vediamo il trailer dello show Netflix, che troverete in cima all'articolo. La serie creata da Dennis Liu tornerà su Netflix il 1 Febbraio.

La novità di questa stagione sarà l'introduzione di un nuovo studente dotato di superpoteri. Come vediamo anche nel trailer, le vicende partiranno dalle immagini di Dion che sconfigge il Crooked Man, come avevamo visto nella scorsa season. Sotto queste scene sentiamo subito una voce fuori campo che recita: "Mi ha sconfitto una volta. Mi aiuterai a distruggerlo". La voce del cattivo sembra riferirsi al nuovo arrivato Brayden, interpretato da Griffin Robert Faulkner, che ha dunque qualcosa da nascondere sin da subito.

Per quanto riguarda il nostro protagonista, invece, Dion continuerà a lavorare per ripulire il suo quartiere, insieme all'aiuto della madre Nicole e con l'aiuto di un nuovo allenatore, Tevin. Dion e i suoi amici stanno crescendo, e sembra che per eliminarli il Crooked Man abbia reclutato un esercito. Le premesse, fino ad ora, sono interessanti, e sembrano presentare un capitolo 2 ricco di avventure, ancora più del primo.

Siete pronti? Date un'occhiata al trailer, che troverete in cima all'articolo! Intanto vi ricordiamo da chi è composto il cast di Raising Dion.