Raising Dion, Netflix cancella la serie dopo sole due stagioni

Se vi state chiedendo quando arriverà una terza stagione di Raising Dion, sappiate che semplicemente non arriverà, perché Netflix ha optato per non rinnovare la serie per una terza stagione.

È giunto il momento di una nuova cancellazione in casa Netflix.

La celebre piattaforma streaming ordina sì tante serie tv, ma ne cancella necessariamente anche tante altre, e spesso dopo solo una o due stagioni (a tal proposito tempo fa ci si chiedeva infatti perché Netflix tende a cancellare serie dopo poche stagioni).

Lo abbiamo visto ad esempio con la recente Archive 81, con Julie and the Phantoms, The Society... La lista è lunga, e ad essa adesso si va ad aggiungere un nuovo titolo: Raising Dion.

La serie tv prodotta da Michael B. Jordan non avrà una terza stagione, anche se non si conosce ancora il motivo della sua cancellazione, dato che lo show sembrava andare particolarmente bene in termini di visualizzazioni (recentemente era comparso anche nella Top 10 delle serie più viste in streaming).

La conferma, dopotutto, arriva anche dalla star della serie Ja'Siah, che su Instagram ha rivelato: "Mi dispiace annunciare che Raising Dion non tornerà per una terza stagione. Non è colpa nostra, né mia o del cast, dei produttori, né vostra. Voi siete stati grandiosi. Ho amato ogni momento di tutto questo".