Raising Dion rinnovato per una seconda stagione da Netflix

La serie tv Netflix prodotta da Michael B. Jordan, Raising Dion, è stata rinnovata per una seconda stagione dalla piattaforma streaming.

Altri 8 episodi sono stati ordinati per il superhero drama con protagonista Ja’Siah Young, che nello show interpreta Dion, un ragazzino dotato di straordinarie abilità che attireranno l'attenzione del governo. È per questo che Nicole (Alisha Wainwright), dopo la morte del marito (Michael B. Jordan) dovrà fare di tutto per proteggere il figlio, cercando nel frattempo di scoprire qualcosa in più sulle sue misteriose capacità.

La produzione della nuova stagione inizierà quest'anno, e Carol Barbee tornerà come showrunner della serie, così come Jordan figurerà nuovamente tra i suoi produttori.

Kenny Goodman, Kim Roth, Charles D. King e Dennis Liu torneranno anch'essi nel ruolo di produttori.

Raising Dion si è classificata decima nelle classifiche pubblicate da Netflix con i titoli più visti del 2019, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, mentre qui nel nostro paese è passata forse un po' in sordina.

