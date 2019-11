Su Raiuno in arrivo I Medici 3, nel cast anche Toby Regbo

Mancano pochi giorni al ritorno su Raiuno della fiction I Medici, giunta alla terza e ultima stagione. La serie andrà in onda dal prossimo 2 dicembre, in quattro prime serate Rai, e sarà successivamente lanciata su Netflix all'inizio del 2020.

In alcuni mercati, come quello di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Canada, India e Taiwan, I Medici 3 sarà presentata come "serie originale Netflix".

La stagione finale della fiction inizia pochi mesi dopo la famigerata congiura dei Pazzi, che è costata la vita al fratello di Lorenzo. Quest'ultimo, che ha rischiato anche lui di morire, diviene un personaggio più complesso e conflittuale, che ha sete di vendetta. I Medici sono più potenti che mai, ma la guerra con Papa Sisto IV è sempre più vicina e il Conte Riario cerca in tutti i modi di forzare la situazione. Man mano che le finanze della Banca dei Medici si fanno più precarie, la situazione politica costringe Lorenzo ad abbandonare l'idealismo che una volta lo caratterizzava. Di conseguenza, il suo rapporto con sua moglie Clarice soffre e sarà messo alla prova, quando il Magnifico ritrova una sua vecchia conoscenza, la bella e brillante Ippolita Sforza.

Daniel Sharman (Fear The Walking Dead) interpreta Lorenzo de' Medici, mentre Sarah Parish è sua madre Lucrezia, Synnøve Karlsen sua moglie Clarice. Fanno parte del cast anche Toby Regbo, che interpreta Tommaso Peruzzi, Francesco Montanari (Romanzo Criminale) nel ruolo del predicatore Girolamo Savonarola, e Alessandra Mastronardi. La regia è del canadese Christian Duguay.

"La terza stagione vede Lorenzo come leader indiscusso di Firenze" ha dichiarato a Deadline il produttore esecutivo Luca Bernabei. "Ha affrontato Papi e Re, ha reso Firenze il cuore dell'Europa. Mentre è al culmine del suo potere, Lorenzo è tormentato, in cerca di vendetta per la tragica morte di suo fratello. Ora è lontano dalla sua fede, ma sente che può essere il salvatore della sua famiglia, della sua città e dell'enorme tesoro artistico che ha costruito."

In attesa dei primi episodi, dai un'occhiata al promo ufficiale di I Medici 3.