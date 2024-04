Raiz dice addio alla moglie Daniela dopo la tragica scomparsa: il commovente post

Non sono giorni facili per Raiz: la star di Mare Fuori ha perso la moglie Daniela Shualy, la cui scomparsa è stata annunciata pochi giorni fa. Solo in queste ore, però, il frontman degli Almamegretta è intervenuto tramite i suoi profili social per dire addio alla donna con la quale ha condiviso gran parte della sua vita.

"'Una donna di valore, chi la troverà? Il suo valore è superiore a quello delle perle'. (Proverbi, 31:10)" sono le parole della Bibbia con cui si apre il post di Raiz, che anche grazie all'influenza di Daniela Shualy aveva deciso negli anni scorsi di convertirsi all'ebraismo.

Il cantante e attore prosegue: "Questi sono i versi che mi hanno suggerito l’inizio di Fa ammore cu’mme (perla chiù d’’e perle). Quella donna io ho avuto la fortuna di trovarla, sebbene nella tragedia ringrazio il Cielo per aver avuto l’onore di condividere con lei tredici anni di vita. Una lunga giornata di sole senza una nuvola. Mi lascia una figlia, che cercherò di crescere alla luce del suo esempio. Grazie Daniela, grazie vita mia. Grazie a tutti voi che siete venuti ieri a salutarla, il vostro amore ha sicuramente passato le sette volte celesti per arrivare fino a lei". Immediata la risposta di numerosi fan e colleghi, che nei commenti hanno riversato ancora una volta sull'artista tutto il loro affetto.

