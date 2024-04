Raiz, tragedia per la star di Mare Fuori: è morta la moglie Daniela Shualy

È una tragedia terribile quella che ha colpito in queste ore Raiz, lo storico frontman degli Almamegretta noto al grande pubblico anche per la sua interpretazione di don Salvatore Ricci in Mare Fuori: il cantante e attore ha infatti subito poche ore fa la perdita di sua moglie, Daniela Shualy, alla quale era legato da tempo.

Raiz, che ha anche contribuito alla stesura della sigla di Mare Fuori, si è chiuso al momento in un doloroso silenzio: a dare il triste annuncio della scomparsa della compagna del cantante sono stati gli Almamegretta tramite il profilo Facebook ufficiale della storica band partenopea.

"Sconvolti e smarriti, siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherai" si legge nel post pubblicato dai membri della band. Immediati i messaggi di cordoglio di fan e personaggi dello spettacolo, che nei commenti hanno immediatamente fatto sentire tutto il proprio affetto a Raiz (al secolo Gennaro Volpe).

Al momento non sono note le cause della morte della donna: tutto ciò che sappiamo è che Daniela Shualy lascia una figlia di 6 anni nata proprio dalla storia con il suo compagno di sempre. Proprio a lei, pochi giorni fa, Raiz aveva dedicato il passaggio di una sua canzone prendendo come spunto la storia d'amore tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo.

