Ralph Bohner tornerà in Agatha: Darkhold Diaries? I nuovi rumor sul finto Quicksilver

Nel marasma di nodi da sciogliere che è l'attuale Marvel Cinematic Universe non vanno dimenticati alcuni personaggi apparsi per una manciata di minuti e poi lasciati almeno momentaneamente nel dimenticatoio: Ralph Bohner è uno di questi, ma Agatha: Darkhold Diaries potrebbe riservare delle sorprese in tal senso.

La serie su Agatha Harkness che potrebbe cambiare titolo per la seconda volta nei prossimi tempi sarà infatti inevitabilmente collegata a WandaVision, pertanto è logico supporre che assisteremo a dei rimandi alla serie su Wanda Maximoff: gli ultimi rumor, in particolare, si concentrano proprio sul personaggio interpretato da Evan Peters.

In una scena inedita di WandaVision abbiamo infatti scoperto che il nostro Ralph è riuscito in qualche modo a fuggire da Westview dopo essersi trovato libero dal controllo di Agatha: le voci di cui sopra parlano dunque di un suo possibile ritorno in una condizione decisamente traumatizzata (e noi sfideremmo chiunque a non esserlo, al suo posto!) ma con un ruolo ancora da definire.

Non è da escludere che il nostro possa effettivamente diventare il nuovo Quicksilver (la magia di Agatha, d'altronde, gli aveva permesso addirittura di accedere ai ricordi di Pietro), ma al momento questa sembra comunque un'ipotesi piuttosto remota. A proposito di grandi ritorni, comunque, grazie ad Agatha: Darkhold Diaries potremmo anche riabbracciare Elizabeth Olsen.