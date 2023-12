Ralph Ineson fa causa a Disney: infortunio e danni permanenti sul set di Willow

Nuove polemiche sulla discussa serie Disney Willow dopo che l’attore Raplh Ineson ha deciso di intentare una causa contro il colosso dell’intrattenimento per via di un infortunio subito sul set dello show televisivo fantasy e che, stando alle dichiarazioni dell’artista, ne influenzerà il resto della carriera in modo decisivo e permanente.

Dopo aver riportato i motivi della cancellazione di Willow, torniamo a parlare della sfortunata serie tv trasmessa sulla piattaforma di streaming della casa di Topolino per condividere la notizia della causa intentata dall’interprete di Ballantine contro la Disney a seguito di un grave infortunio alla spalla che gli avrebbe causato danni permanenti.

Secondo l’attore, a causa dell’incidente, la sua capacità di prendere parte a ruoli d’azione sarà fortemente limitata per il resto della sua carriera: l’infortunio sarebbe avvenuto a seguito di una caduta durante le riprese di un combattimento e si sarebbe concretizzato nella lussazione della spalla di Ineson.

L’artista di Leeds ha chiesto un risarcimento fino a 150.000 sterline, sostenendo che la produzione della serie sarebbe responsabile dell’incidente per aver messo pressione affinché le scadenze dello show fossero rispettate e per non aver pulito i gradini da cui è poi caduto.

L’ennesima tegola in un’annata certamente non facile per la Disney, dunque, sia in termini di immagine che di risultati e, in attesa di capire cosa succederà in tribunale, vi lasciamo con la nostra recensione di Willow.