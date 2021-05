Ralph Macchio: 5 cose che non sapete sulla star di Cobra Kai e Karate Kid

Negli anni ’80 Ralph Macchio è stato l’idolo dei giovani, incarnando il mito di Karate Kid e raggiungendo in breve tempo le vette del successo. In questi anni l'attore ha fatto davvero tanta strada lavorando per la televisione, il teatro e il cinema e confermandosi così un attore dalle mille sfaccettature e dal livello molto alto.

Nonostante siano trascorsi molti anni da quando Macchio era solo un ragazzino, la leggenda di Daniel LaRusso è ancora attuale grazie al ritorno nella popolare serie televisiva di Netflix Cobra Kai. Scopriamo, quindi, chi è davvero Ralph Macchio con queste 5 curiosità a lui dedicate.

Ha origini italiane

Avevamo già approfondito questo aspetto, ma è giusto riparlarne. Il cognome Macchio, infatti, potrebbe ricordare vagamente un cognome italiano. Effettivamente è così, perché l'attore è nato in una famiglia italoamericana: i suoi antenati paterni sarebbero originari per metà di Toritto in provincia di Bari e per metà della Grecia, mentre i suoi antenati materni erano originari di Giovinazzo, sempre in provincia di Bari. In realtà, però, in una prova su schermo del 1980, Macchio ha rivelato che la sua famiglia era di Napoli perché i nonni materni dell'attore hanno vissuto nella provincia di Avellino mentre quelli paterni a Napoli.

La sua carriera in realtà è iniziata negli anni '70

Ha iniziato a fare pubblicità quando era ancora piuttosto giovane. Da quel momento in poi, tuttavia, ha portato avanti la sua carriera fino a quando non è stato visto in The Outsiders e infine in The Karate Kid. Insomma, l'attore è nel mondo dello spettacolo da tantissimi anni, anche se la maggior parte lo ricorda solo per il ruolo di LaRusso.

È un ottimo ballerino

Sicuramente avrete notato una breve dimostrazione del suo talento durante la 2×09 di Cobra Kai, ma Ralph Macchio è un vero asso nella danza, in particolar modo nello stile latino-americano. Nel 2005 infatti ha preso parte al famoso reality televisivo “Dancing with the Stars“, ballando insieme a Karina Smirnoff. Nel celebre programma, l’attore si è aggiudicato il quarto posto, venendo eliminato durante la semifinale.

Ha chiamato suo figlio Daniel

La trilogia che lo ha visto protagonista ha lasciato un segno indelebile non solo nel cinema mondiale, ma anche nella vita privata dell'attore. Macchio infatti ha chiamato il proprio secondogenito Daniel, ricordando l’iconico ruolo. In realtà, oltre a omaggiare il personaggio dei suoi film, il nome Daniel è stato ereditato da un caro amico dei coniugi Macchio.

Ha incontrato la sua attuale moglie a 15 anni

L’attore ha conosciuto la sua attuale moglie Phyllis Fierro a soli 15 anni, e da allora i due non si sono più lasciati. Il tutto è stato reso possibile dalla nonna di Macchio, la quale li ha fatti incontrare durante il sedicesimo compleanno di un nipote. I due coniugi Macchio hanno due figli: Julia, nata nel 1992, e Daniel, nato nel 1996.

Per quanto riguarda la quarta stagione di Cobra Kai una data ufficiale non è stara ancora comunicata, ma le riprese di Cobra Kai 4 sono terminate e un annuncio potrebbe arrivare a breve. Intanto, i creatori dello show hanno dato qualche anticipazione.