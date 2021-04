Ralph Macchio ha origini italiane: tutti i segreti sulla star di Cobra Kai

Ralph George Macchio è un attore, regista e produttore televisivo statunitense. Il suo successo è legato soprattutto al ruolo di Daniel LaRusso nella trilogia di The Karate Kid in coppia con Pat Morita e nella recente serie televisiva Netflix Cobra Kai.

Il cognome Macchio, però, potrebbe ricordare vagamente un cognome italiano. Effettivamente è così, perché l'attore è nato in una famiglia italoamericana: i suoi antenati paterni sarebbero originari per metà di Toritto in provincia di Bari e per metà della Grecia, mentre i suoi antenati materni erano originari di Giovinazzo, sempre in provincia di Bari. In realtà, però, in una prova su schermo del 1980, Macchio ha rivelato che la sua famiglia era di Napoli perché i nonni materni dell'attore hanno vissuto nella provincia di Avellino mentre quelli paterni a Napoli.

Ralph Macchio, tuttavia, è nato Huntington, un comune nello stato di New York, nel 1961 e fin dagli anni settanta ha iniziato la sua carriera come attore in serie televisive tra le quali figura anche La Famiglia Bradford. Nel 1983 ha debuttato nel film diretto da Francis Ford Coppola I ragazzi della 56ª strada, con Patrick Swayze, Matt Dillon, Emilio Estevez e Tom Cruise. Questo film gli permise nel 1984 di essere scelto per il primo Karate Kid diventando uno dei più famosi giovani attori degli anni ottanta.

I numerosi fan dei film di Karate Kid aspettano con ansia di scoprire altri dettagli riguardo la quarta stagione di Cobra Kai. Se cercate delle indiscrezioni sulla serie, nei giorni scorsi sono stati confermati gli attori presenti in Cobra Kai 4, mentre è stata condivisa anche una nuova versione della sigla, ricreata in versione anime.