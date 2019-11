Rama Khan è pronto a colpire nel nuovo promo di Supergirl 5

A poche settimane dall'atteso crossover che coinvolgerà l'intero Arrowverse, Supergirl si prepara a tornare con l'episodio che anticiperà la Crisi sulle Terre Infinite. Intitolato 'The Wrath of Rama Kahn', il finale di metà stagione con un nuovo promo ufficiale pubblicato da The CW.

Nel filmato, che potete trovare in alto, Kara si ritrova alle prese con un attacco che minaccia di mettere in pericolo la terra intera. Durante la puntata Supergirl dovrà infatti vedersele con Rama Khan, interpretato da Mitch Pileggi, un'oscura figura legata all'operazione Leviathan sin dall'inizio della quarta stagione.

"La lotta di Supergirl contro Leviathan raggiunge un punto di ebollizione mentre affronta Rama Khan" si legge nella sinossi ufficiale dell'episodio. "Nel frattempo, mentre Lena e Hope lavorano per lanciare il Project Non Nocere, Hope si rivela essere una risorsa inestimabile per Lena."

Diretto da Marcus Stokes e scritto da Lindsay Struman & Jessica Kardos, 'The Wrath of Rama Khan' debutterà su The CW il prossimo 1 dicembre.

L'8 dicembre andrà invece in onda la prima parte di Crisi sulle Terre Infinite, che esordirà proprio nella nona puntata di Supergirl: il crossover proseguirà il 9 e 10 dicembre con Batwoman e The Flash, mentre il 14 gennaio sarà il turno di Arrow e Legends of Tomorrow con il doppio episodio finale. Guardate il nuovo teaser di Crisi sulle Terre Infinite.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle nostre prime impressioni su Supergirl 5.