Rambo: la serie New Blood con Sylvester Stallone avrebbe passato il testimone al figlio

Parecchi anni fa la Fox iniziò i lavori per Rambo New Blood, una serie televisiva basata sul popolare personaggio interpretato da Sylvester Stallone nella famosa saga cinematografica.

Il progetto, ora cancellato, avrebbe avuto Stallone a bordo come produttore esecutivo, ma l'entità del suo coinvolgimento in qualità di attore non era mai stato chiarito del tutto: ora David Morrell, autore del romanzo 'First Blood' che ispirò il primo film del franchise, ha rivelato che la serie tv di Rambo avrebbe esplorato il tema del rapporto padre-figlio, e avrebbe passato il testimone a Rambo Jr.

"Rambo avrebbe avuto circa settant'anni nella storia, per rispecchiare l'età di Sylvester", ha spiegato Morrell in un'intervista a Digital Spy. "Quindi chiaramente non puoi avere una serie televisiva con un uomo di quell'età come protagonista. Le persone non se ne sarebbero interessate. Quindi l'idea era quella di incentrarla sul rapporto di Rambo con suo figlio. Questo ragazzo nella storia partecipava ad una delle Guerre del Golfo, e tornava a casa come Rambo era tornato dal Vietnam." Morrell ha continuato dicendo che le idee per la serie tv di Rambo non sono mai quadrate davvero. "Anche accettando il fatto che Rambo avesse un figlio, anche se era stato così traumatizzato dalla guerra che non riusciva ad avere una relazione significativa, okay. Lasciamo perdere questo aspetto e accettiamo la premessa: ma il figlio di Rambo cosa avrebbe fatto? Sarebbe tornato dalla guerra con una crociata personale per fare giustizia su suolo americano? Sarebbe diventato una sorta di The Equalizer? Non riuscivo a far quadrare le cose, non ero convinto. Quindi, per quanto ne so, è un progetto che non è mai andato da nessuna parte, in realtà."

Oltre alla saga cinematografica, ricordiamo che Rambo è apparso in TV in precedenza sotto forma di un cartone animato degli anni '80 chiamato Rambo: The Force of Freedom, che è andato in onda per 65 episodi. Se volete esplorare ulteriormente la saga del celebre militare di Sylvester Stallone, vi rimandiamo al nostro speciale Everycult su John Rambo.