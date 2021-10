Rami Malek entra nel cast di Squid Game: ecco l'esilarante parodia del SNL

Squid Game è uno dei maggiori successi Netflix di sempre e questo è dimostrato anche dal grande clamore internazionale che la serie sta riscuotendo. A riprova di tutto ciò, è arrivata anche una esilarante parodia del Saturday Night Live che ha coinvolto addirittura il premio Oscar Rami Malek.

La star di Mr. Robot insieme al comico Pate Davidson, ha indossato per una notte la celebre tuta numerata indossata dai protagonisti della serie Netflix e si è cimentato in alcune delle sfide di Squid Game che per l'occasione sono state riproposte in versione musical. Come potete vedere dal video riportato in calce alla notizia, i due hanno giocato ad "Un, due, Tre, Stella" ma anche ad uno dei giochi finali, ovvero quello che ha riguardato il ponte di vetro. Non mancano naturalmente le guardie col costume rosso e le maschere, che armate di fucili occasionalmente si lasciano coinvolgere dal ritmo musicale e si prestano a timidi balletti.

Rami Malek indossa la tuta con il numero 218, ovvero quella di Cho Sang-woo interpretato in Squid Game da Park Hae-soo, Pate Davidson invece indossa la tuta numero 456 che nella serie Netflix è quella di Seong Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae.

Il video tra l'altro ironizza anche sull'ambiguo finale di Squid Game in cui il vincitore del gioco, Gi-hun appunto, decide inspiegabilmente di colorare i suoi capelli di rosso, come se questa azione gli permettesse di vivere meglio la sua vita in un certo qual senso.