Randy Orton nuovo campione WWE, il post di Instagram dedicato all'Evolution... E Batista

Randy Orton trionfa a Hell In A Cell portandosi a casa il suo quattordicesimo titolo mondiale, e celebra la vittoria su Instagram con un post dedicato all'Evolution (Batista incluso).

Lasciate a Randy Orton l'opportunità di festeggiare tirando frecciatine a qualcuno, e non rimarrete delusi.

Dopo l'esaltante match contro Drew McIntyre durante il PPV Hell In A Cell, svoltosi ieri in quel dell'Amway Center di Orlando, Florida, Orton è riuscito a trionfare conquistando il titolo di Campione WWE, il quattordicesimo titolo mondiale dal suo debutto nel roster principale della federazione.

Questa vittoria, tuttavia, è particolarmente dolce se pensiamo che, come ci ha tenuto a ricordare lui stesso sui social, lo porta al pari di Triple H in quanto a numero di cinture ottenute, e a solo -2 dal 16 volte campione del mondo Ric Flair. Non stiamo però parlando solo di due leggende "a caso" del business, ma degli ex-compagni di stable di Orton, che assieme a Batista formavano l'allora celebre Evolution.

Proprio a quest'ultimo, tuttavia, The Viper ha voluto riferirsi non con l'hashtag #legends, usato per descrivere gli altri (e se stesso) ma con un eloquente "... e un attore".

Eppure a John Cena non ha riservato lo stesso appellativo...

"Mi chiedete cosa significa questo quattordicesimo titolo per me? Vi direi che è più una vittoria più dolce delle altre perché c'è una lista molto breve e degna di nota di uomini che hanno conquistato 14 volte o più il titolo mondiale: Ric Flair, John Cena, Triple H. Triple H e Ric Flair sono stati i miei mentori, e John Cena è stato uno dei miei più grandi avversari, contro il quale ho combattuto con le unghie e con i denti più di ogni altro" ha affermato infatti Orton nel backstage dopo l'incontro.

Sia Cena che Batista (Dave Bautista) stanno attualmente portando avanti con successo una carriera in quel di Hollywood (a breve vedremo John Cena in The Suicide Squad e Fast and Furious 9, mentre Dave Bautista tornerà presto sullo schermo per Guardiani della Galassia 3), come anche un'altra leggenda WWE, Dwayne "The Rock" Johnson, mentre Orton, che pure ha all'attivo dei crediti cinematografici, si è sempre concentrato maggiormente sulla sua carriera sportiva. Di recente, però, John Cena ha rassicurato i fan rivelando che la sua carriera in WWE è lontano dall'essere finita.

Come risponderà (se risponderà) Batista alla frecciatina di Orton?