Rangers of the New Republic e lo spin-off su Cara Dune potrebbero essere progetti separati

Come ormai tutti sapete, sono state annunciate ben 10 nuove serie tv dedicate all’universo di Star Wars in arrivo su Disney+, tra cui lo spin-off su Ahsoka Tano interpretata da Rosario Dawson e uno spettacolo chiamato Rangers of the New Republic.

Si potrebbe supporre che questo show sia lo spin-off dedicato a Cara Dune interpretata da Gina Carano che abbiamo visto nella prima e nella seconda stagione di The Mandalorian e che ora è un maresciallo della Nuova Repubblica.



Ma secondo We Got This Covered, non sarà così, nessun dettaglio della storia o del casting è stato ancora rivelato ma il titolo ci dice che si concentrerà sugli eroi della fiorente Nuova Repubblica.

Secondo le loro fonti, le stesse che avevano preannunciato che Ahsoka sarebbe apparsa in The Mandalorian e Hayden Christensen sarebbe riapparso in Obi-Wan Kenobi, questi sono in realtà due progetti separati.

Lo spin-off sembrerebbe essere intitolato semplicemente Cara Dune e sarebbe stato annunciato ieri, se Lucasfilm non avesse messo in pausa il progetto a causa delle polemiche contro Gina Carano che è stata criticata dai fan negli ultimi tempi per aver pubblicato opinioni controverse sui social media. Alcune fonti rivelano che tutto questo ha portato a cancellare di fatto la sua serie, a meno che la tempesta contro di lei non si spenga o lei si scusi pubblicamente.

