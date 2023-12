Ransom Canyon, Netflix annuncia un nuovo dramma epico western per sfidare Yellowstone

Il vuoto che si creerà con la fine di Yellowstone nel western tv diventerà sicuramente l'obiettivo di molti contendenti, e infatti in queste ore la piattaforma di streaming on demand Netflix ha annunciato Ransom Canyon, un nuovo ambizioso progetto pronto a sfidare il franchise di Taylor Sheridan.

La serie tv drammatica avrà per protagonisti Josh Duhamel e Minka Kelly, e sarà basata sull'omonima serie di romanzi di ambientazione contemporanea scritta da Jodi Thomas: la storia, come Yellowstone, è basata su diverse generazioni della stessa famiglia e sul loro ranch, ed è descritta come 'un incontro tra Virgin River e Yellowstone', come dichiarato da Jinny Howe, Head of Drama Development di Netflix. I romanzi raccontano le vite incrociate di tre famiglie di allevatori, il tutto ambientato nell'aspra distesa del Texas Hill Country.

I lavori sul progetto sono iniziati nel 2022 ma negli ultimi mesi la produzione ha dovuto fare i conti con i rallentamenti causati dagli scioperi di Hollywood, con Josh Duhamel che ha quasi rischiato di dover rinunciare al ruolo di protagonista a causa di conflitti di programmazione. Fortunatamente l'allarme è rientrato, e Netflix ha ora ordinato ufficialmente 10 episodi per Ransom Canyon: i primi due saranno diretti da Amanda Marsalis (Ozark, Umbrella Academy), con Dan Angel come produttore esecutivo. Vale la pena notare che ci sono 10 romanzi nella serie di libri Ransom Canyon, con la prima stagione dell'adattamento televisivo di Netflix che sarà basata solo sul primo, intitolato Ransom Canyon e uscito nel 2015.

Ransom Canyon sarà la nuova serie western di Netflix dopo l'acclamata miniserie Godless, prodotta da Steven Soderbergh. Sul fronte cinema, invece, la rinascita del genere rimane altissima grazie all'attesa per Horizon: An American Saga, nuovo film diretto e interpretato da Kevin Costner in arrivo in due parti nel 2024.