Raoul Bova compie 52 anni: 'Ero ingrassato 20 kg, poi è arrivato Don Matteo'

La vita può essere dura anche quando sei uno dei sex symbol del cinema italiano e hai alle spalle una carriera ormai trentennale: Raoul Bova se l'è passata decisamente male fino a qualche tempo fa, come ha ricordato proprio l'attore che ha sostituito Terence Hill nel ruolo di Don Matteo e che oggi compie 52 anni.

Bova, che qualche tempo fa finì in tribunale a causa di una denuncia per aggressione, ha infatti raccontato di aver passato un periodo davvero brutto prima di approdare nel cast dell'iconica fiction Rai: "Ho passato un periodo difficile, in cui avevo perso mamma e papà a distanza di un anno e mezzo, poi c'è stata la pandemia e il lavoro non andava troppo bene. Mi sono anche rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili. Non sapevo come reagire. Sono stato veramente male" sono state le sue parole.

L'attore di Scusa ma ti Chiamo Amore ha proseguito: "Per un periodo non sapevo quale fosse la direzione da prendere. Mi chiedevo: che cosa posso fare? E mi sono risposto dando seguito a qualcosa che avevo iniziato nel 2016, durante il terremoto di Amatrice: sono diventato volontario della Croce Rossa. Aiutare qualcuno ha aiutato me. Poi è arrivato Don Matteo e mi sono sentito gratificato dal fatto che abbiano scelto me per una fiction tanto amata. Ora mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia. Facendo il possibile per farla bene: con impegno, rispetto e attenzione". Tutto è bene quel che finisce bene, insomma: bentornato, Raoul!