Raoul Bova: 'Mia madre forse è morta di Covid, ma non lo dicono'

Raoul Bova intervenuto con Rocio Morales a Verissimo, ha raccontato il dramma vissuto nel corso degli ultimi mesi che lo ha fatto notevolmente dimagrire, gettandolo nello sconforto più totale.

"Era all'inizio del Covid, mia madre è andata in ospedale per una cosa, ma non si è capito molto bene. Potrebbe essere morta di Covid, nessuno lo sa. Hanno fatto un intervento, ma non hanno mai specificato chiaramente le cause della sua morte". L'attore ha poi rivelato tutte le sue fragilità a Silvia Toffanin: "Ho ceduto completamente anche fisicamente, mi sono rotto una gamba, però poi ci siamo risollevati. Le mie tre donne insieme ai miei figli mi hanno aiutato a togliermi i chili di troppo, le zavorre e quindi i problemi, e adesso sono più sereno".

Fortunatamente il peggio sembra ormai passato anche grazie alla vicinanza di Rocio che ha detto: "Quando ami qualcuno, così come io mi accorgo di amarlo, è sicuramente nei momenti difficili che te ne rendi conto. Io volevo essere al suo fianco, sentivo il bisogno interiore di stargli vicino. A volte mi sentivo sbagliata. Il suo dolore era il mio dolore".

Vi ricordiamo che di recente Raoul Bova è stato il protagonista del criticatissimo spot sulla Calabria di Gabriele Muccino. L'attore nonostante tutto sembra essere ritornato in pista.