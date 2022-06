Rap Sh!t, arriva il trailer della nuova serie prodotta da Issa Rae per HBO Max

Dopo l'annuncio di The Staircase, show drammatico con Colin Firth, HBO Max aggiunge al suo catalogo anche una nuova serie comedy, di cui è appena stato pubblicato un trailer: Rap Sh!t.

La serie arriverà sulla piattaforma dal 21 Luglio, e racconterà la storia di due ex compagne di scuola superiore, Shawna e Mia, che si riuniscono per formare un gruppo rap. Le protagoniste, interpretate da Aida Osman e KaMillion, entrano in quella che è la realtà di Miami, famosa per la sua magia e il suo caos. Qui faranno festa e lavoreranno duramente per distinguersi in quello che è il panorama dell'industria musicale. La Città Magica non dorme mai, ha tutto ciò di cui Shawna e Mia hanno bisogno non solo per avere successo, ma anche per crescere. Le due dovranno però stare attente a non cadere.

Rap Sh!t è prodotto da Issa Rae, che ha scritto il primo e l'ultimo episodio della serie, e dalla showrunner Syreeta Singleton. Tra i tanti, come produttori esecutivi ci saranno anche anche il duo hip hop Yung Miami e JT di City Girls, Kevin "Coach K" Lee e Pierre "P" Thomas, che lavoreranno per Quality Control Films, mentre Sara Rastogi sarà presente per conto di HOORAE. La società che si occupa di contenuti audio di Rae, Raedio, si occuperà invece della supervisione della musica per la serie.

E voi, guarderete Rap Sh!t? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo HBO Max non si ferma qui: la piattaforma ha infatti ordinato una nuova serie comedy, Minx.