Il rapimento di Rick Grimes è protagonista del trailer di The Walking Dead: World Beyond

Dopo aver visto la prima clip di The Walking Dead: World Beyond, i numerosi fan del mondo nato dalla mente di Robert Kirkman saranno entusiasti del nuovo trailer dedicato al secondo spin-off dello show di punta di AMC.

Nel video condiviso dall'account Twitter della serie e presente come al solito in calce alla notizia, possiamo rivivere il momento che ha stupito tutti gli appassionati delle avventure di Rick Grimes: il rapimento dell'ex sceriffo di Atlanta avvenuto per mano del gruppo indicato come CRM, misteriosa organizzazione di nome "Civic Republic Military". Il personaggio interpretato da Andrew Lincoln viene denominato un "esemplare B", anche se ancora non conosciamo i dettagli di questa classificazione.

Il tweet ci mostra anche delle scene prese dalla quinta puntata di Fear The Walking Dead 5, in particolare la discussione tra Althea e Isabelle, soldato che fa parte del CRM. La data di uscita viene indicata con un generico "tardo 2020", a causa dei ritardi subiti per l'emergenza Coronavirus, che ha costretto al blocco delle riprese di tutti gli show. Dopo il poster dedicato a The Walking Dead: World Beyond, siamo sicuri che i fan della serie saranno entusiasti di questo video inedito sull'opera in cui seguiremo le vicende della prima generazione nata dopo l'apocalisse zombie.