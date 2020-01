Il rapporto tra Alice e Batwoman sarà centrale nella prossima puntata della serie

Abbiamo visto le ultime foto di Batwoman condivise dall'emittente The CW, adesso scopriamo cosa accadrà nella prossima puntata della serie grazie alla sinossi ufficiale pubblicata online dal canale televisivo.

La storia di Kate Kane, dopo le vicende vissute in Crisi sulle Terre Infinite, continua con la lotta tra la protagonista dello show e Alice. Ecco cosa accadrà nell'episodio intitolato "An Un-Birthday Present" e che andrà in onda domenica 26 gennaio: "Esprimi un desiderio. Il giorno del compleanno delle sorelle Kane, Kate e Alice affrontano i loro demoni del passato e un ospite inaspettato fa la sua comparsa a Gotham". Alla regia troveremo Mairzee Almas, mentre la sceneggiatura è opera di Chad Fiveash e James Stoteraux, il cast sarà composto invece da Dougray Scott, Meagan Tandy, Nicole Kang e Camrus Johnson, oltre alle due protagoniste Ruby Rose e Rachel Skarsten.

Come ricorderete Alice ha ucciso la matrigna di Kate, dando poi la colpa a Jacob Kane, questo è stato uno degli avvenimenti principali della stagione, i cui effetti sono ancora forti nella mente di Batwoman. In attesa di vedere le puntate rimanenti della serie, vi segnaliamo la nostra anteprima di Batwoman, opera che è stata già rinnovata per una seconda stagione dai dirigenti di The CW.