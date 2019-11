Il rapporto dei fratelli Winchester di Supernatural sarà sempre più complicato

Come avevamo fatto notare nella nostra recensione delle prime puntate di Supernatural 15, il rapporto tra i due fratelli protagonisti ha assunto di nuovo un nodo centrale nella narrazione della stagione conclusiva della serie. Anche lo showrunner Andrew Dabb ha voluto parlare delle amicizia tra i vari personaggi.

Nel corso delle puntate della longeva serie abbiamo visto più volte Sam e Dean litigare per poi capire di non poter affrontare i demoni da soli, inoltre nel loro gruppo è entrato a far parte l'angelo Castiel, rendendo ancora più complicata la loro dinamica. Ecco cosa ha da dire al riguardo lo showrunner durante un incontro con i fan, a cui era presente anche TVLine: "Sia che parliamo di Dean/Cas, Dean/Sam o Sam/Cas i nostri ragazzi hanno litigato spesso, ma hanno sempre trovato un modo per fare pace. Alla fine dei conti sono una famiglia e la stessa cosa accadrà anche in questa quindicesima stagione. Detto questo ammetto che sarà una strada molto dura".

Come sapete l'avversario finale dello show sarà Dio stesso, per questo siamo sicuri che difficilmente i tre protagonisti potranno perdere troppo tempo a litigare tra di loro. Nel frattempo Jensen Ackles ha anticipato che in una puntata di Supernatural ci saranno scene d'azione degne di John Wick, in particolare nell'episodio in cui l'interprete di Dean Winchester sarà alla regia.