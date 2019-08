Il rapporto tra Judith e Michonne sarà fondamentale in The Walking Dead 10

La decima stagione di The Walking Dead sarà importantissima per l'evoluzione di alcuni personaggi storici della serie: una di quelle maggiormente interessate dalla cosa è sicuramente Michonne, per la quale questi prossimi episodi avranno un significato parecchio particolare.

Per Michonne sarà infatti la stagione dell'addio ad Alexandria, come annunciato già da alcune settimane. Il personaggio di Danai Gurira sarà uno dei due addii eccellenti che si consumeranno in questa stagione insieme a quello di Rick, le cui sorti saranno spiegate nel film a lui dedicato.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa Gurira un personaggio in particolare avrà un ruolo importantissimo nella definitiva evoluzione di Michonne: si tratta prevedibilmente della figlia adottiva Judith, che mai come in questa stagione svilupperà con la matrigna un rapporto simile ad una vera relazione madre/figlia.

"Ci sono un sacco di cose che connettono Michonne e Judith, Judith sta finalmente diventando davvero la figlia di sua madre. Secondo me è una cosa bellissima, nel senso di 'Come fai a combattere contro i tuoi nemici e nel frattempo crescere tua figlia in un mondo del genere?' Si tratta di un vero viaggio da compiere insieme" ha spiegato l'attrice.

Danai Gurira ha recentemente commentato l'uscita di scena del suo personaggio. The Walking Dead, intanto, si è distinta in tema di pari opportunità: la serie ha infatti ottenuto il marchio gender equal.