Che rapporto avranno Supergirl e Batwoman in Crisi sulle Terre Infinite?

Durante lo scorso crossover Elseworlds abbiamo assistito alla nascita di un legame di amicizia tra due delle protagoniste femminili dell'Arrowverse, vale a dire Supergirl e Batwoman. Come evolverà questo legame durante l'imminente Crisi sulle Terre Infinite?

A spiegarcelo è stata, durante il suo intervento al Comic-Con, la showrunner Caroline Dries: "Sì, stiamo lavorando molto a Crisi sulle Terre Infinite. [...] Posso anticiparvi che sicuramente vedremo il legame tra Kate e Kara diventare una vera e propria amicizia".

Qualcuno, però, si è già spinto oltre con la fantasia: Kate Kane è infatti un personaggio notoriamente omosessuale anche nei fumetti, e sembra che la serie dedicata a Batwoman non sia intenzionata a sorvolare su quest'aspetto. Possibile, dunque, che questa super-amicizia possa portare a qualcos'altro? Sempre Dries è stata piuttosto perentoria sull'argomento: "L'omosessualità di Kate è solo un altro tratto del suo carattere, non vogliamo che diventi una parte così grande della storia. Semplicemente, quando la vedremo innamorata, sarà ovviamente per un'altra donna".

Il fatto che Batwoman sia dichiaratamente lesbica, dunque, non dovrà portare a forzature di alcun tipo né intralciare quella che sembra quindi essere a tutti gli effetti la semplice nascita di una solida amicizia con un altro personaggio femminile forte e carismatico come Supergirl.

Crisi sulle Terre Infinite promette grandi ritorni, da quello di Tom Welling a quello di Brandon Routh, che ha così reagito all'idea di calarsi nuovamente nei panni di Superman.