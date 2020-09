Rashomon: HBO Max e Amblin annunciano la serie tv remake del capolavoro di Akira Kurosawa

Tramite un annuncio totalmente inatteso, HBO Max e Amblin Television hanno presentato Rashomon, una nuova serie originale in sviluppo per il servizio di streaming on demand basata sul capolavoro omonimo del leggendario regista Akira Kurosawa.

Il progetto, in sviluppo dal 2018, non sarà un adattamento letterale del film classico del 1950, ma manterrà i punti chiave della trama. È descritto come un dramma incentrato su una macabra aggressione sessuale e un omicidio, e il mistero sarà svelato attraverso le narrazioni contrastanti di più personaggi. La serie vede Billy Ray, i cui crediti recenti includono Captain Philips e The Comey Rule, e Virgil Williams alla sceneggiatura. I co-presidenti di TV Amblin Darryl Frank e Justin Falvey saranno i produttori esecutivi, insieme a Mark Canton di Atmosphere Entertainment, Leigh Ann Burton di Opus7 Entertainment e David Hopwood.

"Sono lieto di lavorare con Amblin Partners e HBO Max per reinventare Rashomon per il pubblico di oggi. Sono entusiasta di vedere la visione di mio padre rinascere attraverso questa storia stimolante e resa accessibile per una nuova generazione", ha detto Hisao Kurosawa, figlio di Akira Kurosawa.

Rashomon è stato originariamente pubblicato nel 1950 e ha vinto diversi riconoscimenti in campo internazionale, tra cui un Oscar come miglior film straniero e il Leone d'Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Spesso citato come uno dei più grandi film mai realizzati, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nella narrazione cinematografica per l'incredibile ragionamento sulle differenze dei punti di vista dei personaggi in relazione con quello dello spettatore, costantemente ingannato dalle 'confessioni' dei protagonisti.

"La verità è diventata sempre più frammentata in quest'era di notizie via cavo e della cultura dei social media", hanno commentato Frank e Falvey. "Settant'anni dopo l'uscita del film, l'eredità di Rashomon è indiscutibile e i suoi temi centrali più rilevanti che mai. La nostra serie onorerà l'impatto del lavoro originale ed esplorerà il concetto secolare di verità oggettiva contro prospettiva soggettiva nei nostri tempi moderni. La nostra partnership su Rashomon si basa sul nostro impegno di rendere ogni singolo episodio, ogni scena e ogni personaggio di questo spettacolo un affettuoso omaggio al talento di Kurosawa come artista. Questo è il nostro vero obiettivo", hanno aggiunto Williams e Ray in una dichiarazione congiunta.

