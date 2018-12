Rashomon: in lavorazione una serie TV basata sul capolavoro di Akira Kurosawa

Il portale Deadline ha annunciato in esclusiva che Amblin Television si è accaparrata i diritti per trasporre sul piccolo schermo Rashomon, celebre lungometraggio del 1950 diretto dal maestro Akira Kurosawa. I piani attuali prevedono la realizzazione di una stagione composta da 10 episodi, raccontati attraverso molteplici punti di vista.

La serie sarà prodotta dai co-presidenti della Compagnia Darryl Frank e Justin Falvey, che hanno commentato in questo modo la notizia: "Non potremmo essere più entusiasti di adattare questo straordinario film per realizzare un nuovo drama che esplorerà i confini della verità e di come prospettive diverse spesso non rivelano la stessa realtà".

Rashomon, che ha visto come protagonisti Toshiro Mifune, Machiko Kyo e Masayuki Mori, attori che hanno lavorato più volte Kurosawa, raccontava la terribile violenza sessuale di una sposa e l'uccisione del marito samurai. L'incidente viene ricordato dalle prospettive di diversi personaggi, dalla sposa al ladro, fino ad arrivare al fantasma del samurai assassinato.

La pellicola ha vinto il Leone D'Oro al Festival di Venezia e l'Oscar come Miglior Film Straniero, oltre ad aver contribuito a far conoscere il cinema orientale al mondo intero e ad aver posizionato Kurosawa nell'olimpo dei cineasti più amati di sempre.

La potenziale serie si aggiunge al già ricco pacchetto prodotto da Amblin, che al momento include la hit Netflix The Haunting of Hill House, Amazing Stories per Apple e Roswell New Mexico della CW.