Ratched: le origini della lobotomia nel trailer finale della serie Netflix

Il poster di Ratched aveva preannunciato alcuni dei risvolti inquietanti che ritroveremo nella serie Netflix, prequel dello storico Qualcuno volò sul nido del cuculo, e ora possiamo goderci il trailer finale in tutto il suo splendore.

Il video diffuso da Netflix ci ricorda che nel corso della varie puntate avremo modo di approfondire la origin story di Mildred Ratched, infermiera psichiatrica e antagonista nel film con Jack Nicholson (e nel libro di Ken Kesey). La storia personale della donna si intreccerà con il suo nuovo lavoro in un ospedale psichiatrico della California del Nord, in cui si conducono esperimenti spietati sui pazienti.

Proprio negli anni in cui è ambientata la serie inizia a farsi largo la terribile tecnica della lobotomia, e nel trailer vediamo un medico annunciarla come l'ultimo ritrovato per "curare" quelle che venivano considerate delle deviazioni, come l'omosessualità, l'irrequietezza, la depressione ecc..., lasciando il paziente privo di qualsiasi stimolo emotivo. A quanto pare ricoprirà un grande ruolo anche all'interno della serie, e la stessa Mildred se ne servirà per imporre il proprio potere all'interno dell'istituto, fingendosi allo stesso tempo indispensabile per i pazienti.

"Beh, ci sono cose giuste e ci sono cose sbagliate. Io credo questo, io penso che sia peggio sentire alcune cose piuttosto che non sentire nulla".

Vi ricordiamo che la serie sarà disponibile su Netflix a partire dal 18 settembre e che nel cast figurano Sarah Paulson, Judy Davis, Cynthia Nixon e Sharon Stone. Per saperne di più vi consigliamo di dare uno sguardo al primo trailer e alla sinossi di Ratched.