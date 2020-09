Ratched, Sarah Paulson: cosa significa interpretare un personaggio iconico

Dal 18 settembre è disponibile su Netflix Ratched, la serie prodotta e diretta da Ryan Murphy che racconta l'origine dell'infermiera antagonista di Qualcuno volò sul nido del cuculo, Mildred Ratched, tra i cattivi più iconici della storia del cinema.

Intervistata da Collider in occasione dell'uscita, la protagonista Sarah Paulson ha svelato il suo approccio al ruolo: "Credo che da parte mia sarebbe stato irrispettoso non guardare il film diverse volte prima di iniziare. Perché lei era brillante e c'era molto mistero intorno al suo personaggio. Molte attrici di quel periodo non volevano recitare quella parte. Hanno rifiutato tutte. Nessuna voleva essere associata ad interpretare qualcuno di così orribile. Penso che Louise Fletcher sia stata davvero coraggiosa, e ovviamente lo ha fatto in modo più brillante di chiunque altro. Ha anche vinto un Oscar grazie al suo coraggio e quella scelta."

L'attrice ha descritto la performance della Fletcher come la "spina dorsale" della sua interpretazione: "Ho pensato spesso a lei, più che potevo. Però dovevo essere anche elastica. Si parla di 20 anni prima. La serie precede Qualcuno volò sul nido del cuculo di 20 anni. Perciò non potevo fare una copia carbone di lei e della sua voce, perché Mildred non è ancora arrivata a quel punto. È ancora in divenire, quindi avevo un po' di libertà."

Voi cosa ne pensate? Siete rimasti soddisfati dalla riproposizione del personaggio?