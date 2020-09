Ratched: Sarah Paulson protagonista del nuovo poster della serie Netflix

Dopo il primo inquietante trailer di Ratched, la nuova serie TV prodotta da Ryan Murphy, conosciuto principalmente per American Horror Story. Nelle scorse ore è stato anche condiviso un nuovo poster dedicato allo show.

Potete vedere il tweet con l'immagine in calce alla notizia, il poster è incentrato sul personaggio interpretato da Sarah Paulson, celebre attrice che sarà l'infermiera Mildred Ratched. La serie sarà infatti un prequel di "Qualcuno volò sul nido del cuculo", film di successo arrivato nelle sale nel 1975 e diretto da Milos Forman, a sua volta ispirato dal libro omonimo di Ken Kesey. Seguiremo quindi la vita e i primi anni di attività di Mildred Ratched, le puntate ci permetteranno di scoprire l'evoluzione del personaggio, diventata nel corso degli anni da un infermiera perfetta a quella vista nella pellicola con Jack Nicholson.

La prima stagione sarà disponibile a partire dal 18 settembre, gli episodi saranno ambientati nel 1945 nella zona nord della California, dove Mildred Ratched sarà assunta per lavorare in un ospedale psichiatrico, dove avvengono esperimenti sulla psiche dei pazienti. La serie sarà composta da 8 puntate, se cercate altre informazioni vi segnaliamo questa notizia in cui elenchiamo il cast di Ratched, serie TV prodotta da Ryan Murphy insieme a Evan Romansky e Ian Brennan.