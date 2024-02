Ratched non si farà, nulla da fare per la seconda stagione secondo Sarah Paulson

Ryan Murphy ci ha abituato alla rappresentazione sul piccolo schermo di personaggi controversi e complessi. Uno di questi è indubbiamente Mildred Ratched, la principale antagonista del capolavoro di Miloš Forman "Qualcuno volò sul nido del cuculo".

La stessa Paulson aveva parlato delle difficoltà legate all'interpretazione di Ratched, un personaggio entrato nell'immaginario collettivo grazie alla straordinaria interpretazione di Louise Fletcher. Ratched, opera sapientemente diretta da Ryan Murphy, si configura infatti come vero e proprio prequel del film del 1975. Ambientata negli anni Quaranta, la serie composta da 8 episodi ha inizio con l'arrivo della protagonista nel Nord della California, determinata ad essere assunta come infermiera in un ospedale psichiatrico.

All'apparenza irreprensibile, Mildred Ratched rivela pian piano il suo lato oscuro, animando un'opera televisiva inquietante e ricca di fascino. L'obiettivo di delineare al meglio il passato di una figura così iconica e sfaccettata venne pienamente raggiunto dall'attrice, che all'epoca venne candidata a numerosi riconoscimenti prestigiosi, tra cui i Golden Globes. Nel ricco cast, anche Finn Wittrock, Cynthia Nixon, Judy Davis e Sharon Stone.

In un'intervista del 2022 a Variety, Paulson aveva affermato che il futuro di Ratched era incerto, tenendo in qualche modo accese le speranze dei numerosi appassionati. Adesso, a quasi quattro anni di distanza dall'esordio televisivo dello show, Sarah Paulson conferma che il thriller psicologico non tornerà per una seconda stagione. In un breve video condiviso su X dal profilo The AHS Zone, alla domanda "Ratched 2 si farà?", la talentuosa interprete risponde con un secco "No".

Qui potete leggere la nostra recensione della prima (e unica) stagione di Ratched: la serie è ancora disponibile su Netflix.