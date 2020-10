Ratched, ecco spiegato il palese omaggio a Stephen King e Il Miglio Verde

L'influenza di alcuni classici dell'horror su Ratched è piuttosto evidente: lo show Netflix con Sarah Paulson e Cynthia Nixon non fa mistero delle sue fonti d'ispirazione, omaggiandone più di una nel corso dei vari episodi grazie a richiami più o meno evidenti nelle atmosfere quanto in alcuni eventi.

Uno, in particolare, è piuttosto palese e fa riferimento in maniera decisamente plateale ad una delle scene più crude e dolorose de Il Miglio Verde, opera tra le più famose di Stephen King trasposta poi nel film cult con Tom Hanks.

Durante il season finale di Ratched assistiamo infatti alla disturbante esecuzione di un condannato a morte da parte del Governatore Wilburn (Vincent D'Onofrio), con quest'ultimo che si preoccupa di procurare all'uomo sulla sedia elettrica il più lungo e doloroso dei trapassi, lasciando addirittura che il suo corpo vada in combustione.

Vi ricorda qualcosa? Già, la scena è un richiamo in tutto e per tutto a quella dell'esecuzione di Eduard Delacroix ne Il Miglio Verde e a quella spugna troppo asciutta che condannò lo sventurato a soffrire le pene dell'inferno prima di passare a miglior vita. Un ulteriore dettaglio: la sedia elettrica de Il Miglio Verde si chiamava Old Sparky, quella vista nella serie Netflix Big Sparky. Coincidenze?

Non a caso, intanto, Stephen King ha recentemente consigliato Ratched ai suoi fan che lo seguono su Twitter, decantandone musiche e atmosfere; Cythia Nixon, invece, ha smentito le voci che la vorrebbero in American Horror Story dopo Ratched.