Ratched, Stephen King consiglia lo show Netflix: 'Le musiche sono hitchockiane'

Stephen King ama condividere i suoi interessi con i suoi fan: l'autore di IT ed Il Miglio Verde è particolarmente attivo su Twitter in questo periodo, sempre pronto ad informare i suoi follower sulle sue letture o su di un film o una serie che abbia trovato particolarmente meritevole.

Certo, non sempre i consigli del re dell'horror vengono ben accolti dai fan: ultimamente, ad esempio, King aveva speso parole d'elogio per l'ultimo romanzo di J. K. Rowling, giudicato invece da molti lettori come un'espressione delle criticatissime idee della scrittrice sulla transessualità.

Tornando a noi, comunque, Ratched sembra essere l'ultima fissazione dello scrittore del Maine: in uno dei suoi ultimi post King ha infatti consigliato a tutti la visione della serie uscita poco tempo fa su Netflix, elogiandone in particolar modo le musiche. "Mi sto godendo Rached. Le musiche sono davvero hitchockiane" ha scritto il buon Stephen su Twitter, e chi siamo noi per dar torto a chi sulla tensione e sulle atmosfere horror ci ha costruito una carriera?

Siete d'accordo con King? Anche a voi sta piacendo la serie con Sarah Paulson? Diteci la vostra nei commenti! Di recente, intanto, proprio Paulson ha parlato del suo approccio a Ratched e alla sua protagonista; per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Ratched.