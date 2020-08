Ratched, il trailer e il poster ufficiale della nuova serie Netflix di Ryan Murphy

Sapevamo già da tempo dello sviluppo di una serie prequel di Qualcuno Volò Sul Nido Del Cuculo da parte di Ryan Murphy, ma solo recentemente abbiamo iniziato a vederne i frutti grazie ai primi materiali promozionali diffusi da Netflix, come il trailer e il poster ufficiale che andiamo ora a vedere.

Colori chiari e vividi come un altro dei più recenti prodotti targati Netflix della premiata coppia di produttori Murphy e Brennan, Hollywood, e la fedele Sarah Paulson spiccano nelle prime immagini del trailer di Ratched, mentre il poster si affida a tinte più scure e infauste.

Così si presenta uno dei prossimi arrivi di Netflix, composto da otto episodi e disponibile per la visione dal 18 settembre sulla piattaforma streaming.

"Ratched racconta le origini di Mildred Ratched, infermiera di un istituto psichiatrico. Nel 1947, Mildred arriva nella California del Nord per trovare lavoro in un importante ospedale psichiatrico, dove vengono realizzati nuovi ed inquietanti esperimenti sulla mente umana. In una missione clandestina, Mildred si presenta con l’immagine che un’infermiera perfetta dovrebbe avere, ma, man mano che riesce ad infiltrarsi sempre di più all’interno del sistema sanitario mentale, il suo aspetto elegante lascia spazio ad una realtà molto oscura, che dimostra che i mostri possono non solo nascere, ma anche essere creati" recita la sinossi ufficiale.

Nel cast della serie, oltre alla già citata Sarah Paulson troviamo anche Judy Davis, Cynthia Nixon, Sharon Stone, Finn Wittrock, Charlie Carver, Corey Stoll, Sophie Okonedo e Vincent D’Onofrio.