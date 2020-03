Il rating di The Walking Dead torna a salire grazie all'ultima puntata andata in onda

Dopo aver visto il promo della prossima puntata di The Walking Dead, i fan sono ansiosi di scoprire come continuerà la storia di Michonne e degli altri sopravvissuti. Il successo ottenuto dagli ultimi episodi è confermato anche dall'aumento di rating.

La puntata dodici della decima stagione, intitolata "Walk With Us", ha fatto riprendere l'opera nel numero di visualizzazioni, dopo il picco negativo raggiunto nell'episodio precedente, in cui per la prima volta aveva raggiunto una cifra di telespettatori inferiore ai tre milioni. Secondo quanto fa sapere l'emittente televisiva l'ultima puntata andata in onda è stata vista da 3,49 milioni di persone, un recupero notevole di pubblico, che potrà aumentare nei prossimi giorni.

Nella fondamentale fascia di età che va dai 18 ai 49 anni la serie ha ricevuto il punteggio di 1.2 nel rating, confermando quindi gli ottimi risultati raggiunti. Lo scontro tra i Whisperer guidati da Alpha e i sopravvissuti di Hilltop e Alexandria ha quindi superato le aspettative dei fan, in particolare dopo il colpo di scena andato in onda nella puntata, che avrà ripercussioni pesanti su tutto il mondo di The Walking Dead.

Non ci resta che aspettare anche i prossimi episodi per vedere se questo trend positivo continuerà, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione della puntata 12 di The Walking Dead.