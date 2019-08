Raven e Superboy insieme in un video postato su Instagram da Teagan Croft

Nell'attesa della seconda stagione, in uscita il prossimo 6 settembre, l'attrice di Titans Teagan Croft ha regalato ai fan un breve sguardo a parte del team che vedremo in azione negli episodi in arrivo tra un mese.

Nella storia condivisa dall'interprete di Raven, infatti, vediamo Teagan stessa in compagnia di Joshua Orpin, una delle new entry di questa stagione. Orpin, che nel breve video postato dalla collega osserva con lei alcune tavole dei fumetti DC, sarà infatti il volto di Superboy nei prossimo episodi di Titans.

Orpin, com'è noto, non sarà l'unica novità della seconda stagione della serie targata DC: a rinfoltire il cast arriveranno infatti Iain Glen nel ruolo di Batman, Esai Morales in quello di Deathstroke, Chella Man nei panni di Jericho, Chelsea Zhang in quelli di Ravenger, Natalie Gumede (Mercy Graves), Drew Van Acker (Aqualad) e Genevieve Angelson (Eve Watson).

Il trailer di Titans 2 intanto ci ha già rivelato una sorpresa: nel filmato è infatti possibile riconoscere un chiaro easter egg su Batman v Superman, lo sfortunato film diretto da Zack Snyder. Lo stesso trailer ha inoltre svelato anche l'arrivo nella serie di uno dei membri della Young Justice. Curiosi? Non resta che pazientare per un mese ancora: settembre è sempre più vicino.