Raven-Symoné: la star Disney annuncia il suo matrimonio con Miranda Maday

E' convolata a nozze Raven-Symoné, la star della popolare sitcom "That's So Raven" nominata agli Emmy Awards e premiata dalla NAACP (l'associazione nazionale per la promozione delle persone di colore) che andava in onda su Disney Channel qualche anno fa.

Poche ore fa l'attrice ha pubblicato alcuni post su Instagram annunciando di essersi sposata con la fidanzata Miranda Maday, una donna sconosciuta al mondo dello spettacolo, tanto che molti non sapevano che le due stessero insieme, e la notizia è arrivata inaspettata ai fan della Symoné.

Nella didascalia del post Raven ha dedicato alcune parole a sua moglie: "Mi sono sposata con una donna che mi capisce da quando sono nervosa alla gioia, dalla colazione allo spuntino di mezzanotte, dal palcoscenico a casa. Ti amo signora Pearman-Maday![...]".

I fan si sono congratulati con le spose ed alcuni hanno dichiarato di essere sollevati che il trend di Raven sui social fosse dovuto ad un evento gioioso come il matrimonio e non a qualcosa di drammatico, come avviene solitamente. Raven-Symoné ha ringraziato tutti con un altro post, riferendo che: "L'esternazione di amore e le congratulazioni ci hanno riempito il cuore immensamente. Grazie a tutti voi. Non vi bombarderò con troppe foto, ma presto avrete altra musica! Eheh".

Grandi novità anche per la carriera musicale di Raven, che come sappiamo oltre che attrice ha anche una bellissima voce e lavora come cantante. Noi le auguriamo il meglio e vi lasciamo in calce alla news la foto delle nozze.

