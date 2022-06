RAW10: Todd McFarlane trasformerà la linea di giocattoli in una serie animata per adulti

Mentre tutti attendono novità su Spawn, Todd McFarlane è pronto a tuffarsi in un nuovo progetto. L'autore, infatti, svilupperà una serie TV animata per adulti basata sulla popolare linea di giocattoli RAW10, delle action figure di animali ciberneticamente migliorati creata dalla McFarlane Toys.

Lo show avrà una classificazione R, ed esplorerà in modo satirico i tropi dell'animazione degli anni '80 attraverso l'obiettivo della linea di giocattoli di McFarlane. Non è la prima volta che l'autore si misura con la serialità d'animazione. Tra il 1997 e il 1999 ha infatti lavorato con la HBO per lo show Spawn, che gli ha fatto guadagnare due Emmy. Ora, dopo 23 anni, torna al formato. La scelta di partire da RAW10 non è casuale. Infatti quando la sua azienda, leader nel settore delle action figure, ha lanciato la linea nel lontano 2021, i preordini l'hanno mandata in sold out in poche ore. Questo indica non solo il successo potenziale della serie, ma anche che la gente non è stanca dell'animazione in stile anni '80, '90.

"Divertirmi nello spazio dell'animazione più vecchia è sempre qualcosa a cui penso", ha detto Todd McFarlane commentando l'annuncio della serie. "Con la mente insolita dello scrittore Dan Dominguez e l'esperienza di Rooster Teeth, speriamo tutti che tutti insieme potremo dare vita a un viaggio selvaggio e divertente per gli spettatori. L'animazione consente alle nostre menti di avere un budget illimitato per creare qualunque cosa".

E così la pensa anche Dominiquez, che è entusiasta di essere parte del progetto. "Quando ero un bambino, amavo i cartoni animati del sabato mattina e, invecchiando, il mio amore per l'animazione è diventato più forte grazie agli anime. Dunque tanti dei grandi cartoni animati R-rated dal Giappone mi hanno mostrato che l'animazione di genere potrebbe essere realizzata anche per gli adulti. Che potrebbero essere oscuramente esilaranti, tematicamente ricchi, cerebrali, violenti e seducenti. Quindi quando mi hanno dato la possibilità di lavorare per il primo cartone animato per adulti del sabato mattina al mondo, e di farlo con Todd McFarlane, il quale per me è un eroe che mi ha aperto gli occhi su come potrebbero essere i fumetti per adulti... non posso che dirvi che questo progetto è stato un sogno diventato realtà."

Cosa ne pensate di questa serie in arrivo? Intanto i fan non dimenticano che è ancora in fase di lavorazione film di Spawn.