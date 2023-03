Ray Donovan: Paramount+ pensa a un revival della serie con Liev Schreiber

Dopo la cancellazione di Ray Donovan al termine della settima stagione, i fan hanno sempre sperato in un eventuale ritorno della serie, così come anche il suo protagonista, Liev Schreiber, è sempre stato ottimista sulla possibilità di tornare a interpretare il ruolo. Ora, sembra che qualcosa si stia sbloccando in casa Paramount+ per un revival.

Secondo quanto riportato da Variety, Bob Bakish, CEO di Paramount Global, ha recentemente parlato del futuro di Paramount+ - e potenzialmente di un revival di Ray Donovan - durante un incontro con gli investitori. Il servizio di streaming sta riducendo la quantità di serie originali prodotte, ma nell'ambito dell'imminente fusione con Showtime si sta concentrando sul continuare a proporre alcune delle serie più popolari di entrambe le piattaforme. Secondo Bakish, questo potrebbe includere Dexter e "forse più Ray Donovan".

"Crediamo fondamentalmente in un progetto più ampio. Per questo funzionerà a livello di consumatori e, come parte di questo, stiamo puntando sui franchise di Showtime. Quindi si potrebbe pensare a uno slate più piccolo, che sarà meno costoso, ma che darà alla gente quello che vuole, cioè più Showtime, forse più Dexter, forse più Ray Donovan, e ci appoggeremo a questo. E abbiamo dei piani entusiasmanti".

Sebbene negli ultimi tre anni non siano andati in onda nuovi episodi di Ray Donovan, tutti i segnali indicano che il franchise continuerà ad avere successo se dovesse tornare. Ad esempio, è già stato realizzato un film sequel di Ray Donovan, che ha debuttato su Showtime nel 2022. Il film ha preso il posto della prevista stagione 8 di Ray Donovan, che nei piani iniziali sarebbe dovuta essere la stagione finale.

Il successo di Ray Donovan è dimostrato ulteriormente dal fatto che, domani, il 10 marzo, Netflix presenterà in anteprima un remake indiano della serie intitolato Rana Naidu. Questo dimostra che Ray Donovan ha ancora un valore spendibile a livello globale e sulle piattaforme di streaming.