Ray Donovan, ecco quando arriverà il film conclusivo: 'Sarà il giusto finale per i fan'

Il presidente di Showtime Gary Levine ha annunciato il periodo di uscita del film conclusivo di Ray Donovan, annunciato dal network nei mesi scorsi dopo la decisione di cancellare la serie con Leiv Schreiber alla sua settima stagione di programmazione.

Come riportato da Deadline, il film debutterà nel primo quadrimestre del 2022.

"A volte bisogna prendere delle decisioni molto difficili" ha detto Levin sulla cancellazione che ha colto alla sprovvista moltissimi fan dello show. "Nel migliore dei casi puoi pianificarle e fare un atterraggio dolce. Homeland ha avuto un bel finale in questo senso, così come Shameless, ma a volte non si possono pianificare e le circostanze le rendono un po' più brusche, e purtroppo è stato il caso di Ray. Non credo che abbia colpito il fatto che sia finita dopo sette stagioni - anche se alcune persone vorrebbero che continuasse per sempre - ma piuttosto la cancellazione improvvisa."

Il dirigente ha poi promesso che il film, diretto dallo showrunner David Hollander, donerà agli spettatori un finale soddisfacente: "Abbiamo ascoltato i fan e siamo molto sensibili al nostro pubblico. Penso che questo film di due ore renderà l'atterraggio molto più aggraziato."

In attesa di conoscere la data di uscita esatta, qui potete trovare la prima foto di Leiv Schreiber nel film di Ray Donovan.