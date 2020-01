Ray Donovan: Showtime ammette che la serie si avvia alla conclusione

Il tempo di Ray Donovan sta per scadere. A confessare il tramonto imminente della serie è Gary Levine di Showtime, ammettendo che lo show è alla fine della sua corsa. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare una decisione definitiva sulla serie con protagonista Liev Schreiber. La serie potrebbe concludersi con un'ottava stagione di chiusura.

Nelle scorse ore è arrivato anche il rinnovo per un'undicesima e ultima stagione di Shameless e quindi ViacomCBS potrebbe ritrovarsi con due stagioni di chiusura a breve di entrambe le sue due serie di punta, ovvero Ray Donovan e Shameless.

"Penso che Ray Donovan si stia avvicinando alla fine della sua corsa. Abbiamo sempre parlato di sette/otto stagioni. Non è stato ancora deciso nulla ma è giusto dire che si sta avvicinando alla fine" afferma Levine, co-presidente della sezione entertainment di Showtime.



L'ultima stagione di Shameless è stata anticipata per l'estate mentre Ray Donovan dovrebbe mantenere lo slot invernale:"Poiché Shameless è slittato in estate quel processo è accelerato, Ray Donovan è ancora in pausa e a causa di affari, posizioni e tutto il resto abbiamo un calendario più rilassato".

Nel frattempo Showtime manderà in onda il finale della settima stagione il prossimo 19 gennaio. In questa stagione Ray Donovan ha lavorato sodo per poter essere l'uomo di cui la sua famiglia ha bisogno. Mentre fa progressi con il dottor Amiot (Alan Alda), sono sbucati pericoli dal passato che richiedono il vecchio Ray Donovan.

Su Everyeye potete vedere il teaser della settima stagione di Ray Donovan. Lo scorso anno Liev Schreiber ha partecipato a Spider-Man: Un nuovo universo, nelle vesti di doppiatore.