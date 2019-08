Ray Donovan: Showtime ha pubblicato un teaser trailer della nuova stagione

Showtime ha pubblicato un teaser trailer della settima stagione di Ray Donovan, che vede Liev Schreiber nei panni del protagonista. Il titolo della clip è 'la famiglia sistema tutto'.

Potete vedere il video, in cui ci viene ricordata la premiere del 17 novembre, seguendo il link della fonte in calce all'articolo.



Dalle prime informazioni rilasciate, sappiamo che Ray sta facendo dei progressi con lo psichiatra (interpretato da Alan Alda) dove è in cura. L’uomo però dovrà fare i conti con diversi problem, ad esempio con il sindaco Feratti (Zach Grenier), la cui corruzione fa riemergere alcuni pezzi del passato di Mickey Donovan (Jon Voight). Quest’ultimo si trova in prigione, mentre invece Daryl (Pooch Hall) è alle prese con un nuovo interesse amoroso e Terry (Eddie Marsan) sta iniziando un percorso di guarigione poco convenzionale.





Questa stagione vedrà anche l’ingresso di Josh Hamilton (13 Reasons Why), Kerry Condon (Better Call Saul), and Louisa Krause (The Girlfriend Experience), che avranno dei ruoli ricorrenti.



Ray Donovan è distribuito in Italia da Netflix, dove sono disponibili le prime sei stagioni. In questi anni, lo show è stato candidato per diversi premi sia agli Emmy che ai Golden Globes. Tra le vittorie segnaliamo quella di Hank Azaria come miglior attore in un drama agli Emmy 2016 e il Golden Globe a Jon Voight nel 2014 come miglior attore non protagonista.