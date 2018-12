Ray Donovan è stato rinnovato da Showtime per una settima stagione

In attesa di scoprire il finale della sesta stagione di Ray Donovan, in arrivo a gennaio su Netflix, la serie con protagonista Liev Schreiber è stata rinnovata da Showtime per una settima stagione.

Nel sesto arco narrativo Ray è alle prese con un nuovo mondo di fratellanza e corruzione, che lo riporterà nell'orbita del magnate dei media Samantha Winslow (Susan Sarandon). Quest'ultima ha collaborato attivamente con un candidato sindaco di New York, una parternship che rischia di rovinare il rapporto tra il protagonista ed i suoi nuovi alleati della città.

Fanno parte del cast dello show anche Jon Voight, Eddie Marsan, Dash Mihok, Katherine Moennig, Pooch Hall, Kerris Dorsey, Devon Bagby e Graham Rogers. Purtroppo l'ultima stagione ha visto per la prima volta l'assenza di Abby, personaggio interpretato da Paula Malcomson e presente sin dal primo episodio, morta per un cancro nella quinta stagione.

Formata da 12 episodi, la sesta stagione è distribuita nel nostro paese da Netflix. Creata da Ann Biderman, Ray Donovan vede David Hollander, Mark Gordon, Bryan Zuriff e Lou Fusaro nel ruolo di produttori esecutivi.