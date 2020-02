Ray e Nora all'altare nelle foto di uno dei prossimi episodi di Legends of Tomorrow

L'addio di Brandon Routh e Courtney Ford allo show dell'Arrowverse Legends of Tomorrow si fa sempre più vicino, ma a giudicare da queste foto, nel prossimo futuro potrebbe esserci un happy ending per i loro personaggi.

I fan di Legends of Tomorrow sanno ormai già da un po' che presto dovranno dire addio a due dei personaggi portanti della serie, Ray Palmer (Brandon Routh) e Nora Darhk (Courtney Ford), e il momento dei saluti sembrerebbe essere davvero alle porte.



Ma intanto, nell'episodio de 10 marzo della quinta stagione di Legends of Tomorrow, il cui titolo non è stato ancora rivelato, si dovrebbe infatti tenere il matrimonio di Ray e Nora... Almeno stando alle foto esclusive diffuse da TV Line, che potete vedere cliccando sul link fonte in calce alla notizia.



Nelle immagini in questione, un Ray tutto in ghingheri a braccetto con Nate (Nick Zano) si dirige verso l'altare dove lo attendono Nora e Damien (Neal McDonough), il padre di lei. Nelle still successive, gli sposini festeggiano allegramente, anche se un paio di foto con protagonista Damien sembrerebbero indicare una qualche confusione... Chissà se i festeggiamenti potranno proseguire indisturbati.



Non sappiamo ancora quale sarà di preciso l'ultima volta che vedremo Routh e Ford nei panni di Ray e Nora, ma se dovesse essere questa l'occasione, almeno li saluteremo con la consapevolezza che il loro sarà davvero un happy ending. O almeno, speriamo.